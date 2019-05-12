Йокич: играли неплохо, но «Спартак» заслужил победу

Защитник «Уфы» Боян Йокич прокомментировал поражение «Спартаку» (0:1) в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» – хорошая команда, у нас был тяжёлый матч, отыграться после 1:0 было трудно. У нас ещё два матча, посмотрим, что будет. Мы неплохо играли, просто «Спартак» забил свой момент, а мы нет. Заслуженная ли победа «Спартака»? Раз выиграли, значит заслуженная. Мы сделали две-три ошибки, они смогли забить. Надо набирать очки в следующих матчах. Конфликт Фернандо, Карпа и Евсеева? Я не видел, что там произошло», — передаёт слова Игбуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

После 28 туров в турнирной таблице чемпионата России «Уфа» занимает 14-е место, набрав 26 очков.