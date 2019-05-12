«Лилль» обыграл «Бордо» благодаря голу Реми

В матче 36-го тура чемпионата Франции «Лилль» обыграл «Бордо» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж, которому ассистировали Лоран Стьен и Хюсейин Оджак.

Единственный гол был забит на 27-й минуте. Автором гола стал Лоик Реми. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Нанитамо Иконе.

«Лилль», набрав 72 очка, занимает второе место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отрыв клуба от идущего третьим «Лиона» составляет девять очков. «Бордо» (38) — на 14-м месте, с отрывом от зоны вылета в пять очков.

В следующем туре «Лилль» на своём поле сыграет с «Анже». «Бордо» предстоит домашняя встреча с «Реймсом». Оба матча состоятся 18 мая.