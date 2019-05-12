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«Лилль» обыграл «Бордо» благодаря голу Реми

«Лилль» обыграл «Бордо» благодаря голу Реми
Футбол / Франция

В матче 36-го тура чемпионата Франции «Лилль» обыграл «Бордо» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж, которому ассистировали Лоран Стьен и Хюсейин Оджак.

Единственный гол был забит на 27-й минуте. Автором гола стал Лоик Реми. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Нанитамо Иконе.

«Лилль», набрав 72 очка, занимает второе место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отрыв клуба от идущего третьим «Лиона» составляет девять очков. «Бордо» (38) — на 14-м месте, с отрывом от зоны вылета в пять очков.

В следующем туре «Лилль» на своём поле сыграет с «Анже». «Бордо» предстоит домашняя встреча с «Реймсом». Оба матча состоятся 18 мая.

Франция - Лига 1. 36-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Лилль
Лилль
1 : 0
Бордо
Бордо
1:0 – Реми – 27
Удаления: нет – Пабло, 88
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