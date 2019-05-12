Семак: выиграть чемпионат как тренеру тяжелее

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в чемпионате России.

«Я не главный творец победы, а главный тренер. Играет команда, и все ребята весь сезон пахали и заслуженно стали чемпионами. Прекрасный сезон, и это жирная точка, которая доставила массу положительных эмоций. Можно ли сравнить этот титул с теми, которые я завоёвывал как игрок? Это совсем другая ответственность, другая нагрузка. Выиграть как тренеру тяжелее», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит» одержал победу в чемпионате России досрочно. После 28 туров в активе сине-бело-голубых 61 очко. «Локомотив», который занимает 2-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, отстаёт от команды Сергея Семака на 9 очков. В оставшихся матчах РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом» (в гостях) и «Енисеем» (дома).