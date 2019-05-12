«Огненное» награждение «Манчестер Сити» и «летучий» Пеп. Лучшие фото

12 мая в Брайтон энд Хоув на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в матче 38-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Брайтон» со счётом 4:1 и защитил чемпионский титул.



Счёт на 27-й минуте открыл Гленн Мюррей, но всего через несколько секунд равновесие восстановил Серхио Агуэро. Через 10 минут гостей вывел вперёд Эмерик Ляпорт. На 63-й минуте третий гол в ворота «Бёрнли» забил Рияд Марез. Окончательный счёт на 72-й минуте установил Илкай Гюндоган.



В параллельном матче «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 2:0. Победу мерсисайдцам принёс дубль Садио Мане.



«Манчестер Сити», набрав 98 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, став чемпионом второй раз подряд. «Ливерпуль» (97) — на 2-м месте.

Лучшие кадры с награждения «Манчестер Сити» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Брайтон энд Хоув.