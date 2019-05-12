Дзюба назвал себя Артёмом Зиданом

Форвард «Зенита» Артём Дзюба высказался о своей победе в гонке лучших ассистентов чемпионата России.

«Приятно ли быть лучшим ассистентом лиги? Приятно! Артём Зидан. Мне было обидно, когда я не набирал очки по системе «гол+пас». Старался максимально команде помочь, и было обидно, что не все это замечали, но люди внутри поддерживали. Я знал, что нужно гнуть свою линию и работать на команду, поэтому сфокусировался не на голах.

Мой путь таков, что, чтобы стать чемпионом, мне нужно засунуть свой эгоизм, своё «я» в одно место и работать по всему полю. Старался и слева, и справа, и везде. Поначалу было очень тяжело, а под конец я начал получать от этого удовольствие. Это другая роль, другая специфика. Мне было очень интересно, это новинка. Я был свободным художником, и, думаю, получилось неплохо", — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

В гонке лучших ассистентов чемпионата России Дзюба лидирует с 9 результативными передачами.