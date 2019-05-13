Де Лигт — о новом клубе: переговоры ведутся, но соглашение пока не подписано

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт прокомментировал ситуацию со своим будущим.

«Был ли матч с „Утрехтом“ моей последней игрой на „Йохан Круифф Арене“? Пока не знаю. Переговоры ведутся, но до сих пор соглашение всё ещё не подписано. С каким клубом? Газеты всё пишут. Выберите сами», — приводит слова де Лигта El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне на клубном уровне де Лигт принял участие в 54 матчах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость 19-летнего игрока составляет € 70 млн.

Ранее генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар заявил, что де Лигт продолжит карьеру в одной из двух стран — Англии либо Испании.