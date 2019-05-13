Обзор прощального матча Робина ван Перси в карьере

В матче 34-го тура Эредивизии «Фейеноорд» дома уступил «АДО Ден Хааг» со счётом 0:2. В составе хозяев последний матч в карьере провёл нападающий Робин ван Перси. 35-летний форвард принял решение не играть в последнем матче сезона в гостях, желая завершить карьеру на домашнем стадионе.

Счёт в конце первого тайма открыл полузащитник гостей Эрик Фалькенбург. Второй мяч на 58-й минуте забил Шеральдо Бекер, результативной передачей отметился Дион Малоне.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

«Фейеноорд» прервал серию из пяти побед и с 62 очками остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «АДО Ден Хааг» одержал четвёртую победу в пяти матчах и поднялся на 10-ю позицию.