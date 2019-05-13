Назаров спел о победе «Спартака» над «Уфой»

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором на мотив песни военных лет «Случайный вальс» пропел стихотворение, посвящённое победе красно-белых в матче 28-го тура Премьер-Лиги с «Уфой» (1:0).

«Вновь, как вчера, грусть и хандра,

И бежит подо мной по газону непонятная ваша игра.

Слишком мягка стать «Спартака».

Три очка мы в мучениях родили недоношенных, правда, слегка.

Как силён был уфимский «Реал», как «Аякс» он башкирский играл.

Но бороться с «Уфою» не получится стоя.

Почему вы все врозь? Мне обидно до слёз.

Что же с вами такое, в этом главный вопрос".

Видео доступно в «инстаграме» Дмитрия Назарова.

Победа позволила «Спартаку» обойти «Арсенал» и ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России и выйти на 4-е место. Подопечные Олега Кононова набрали 46 очков. В оставшихся двух турах «Спартак» в гостях сыграет с «Крыльями Советов» и «Оренбургом».