Назаров спел о победе «Спартака» над «Уфой»

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором на мотив песни военных лет «Случайный вальс» пропел стихотворение, посвящённое победе красно-белых в матче 28-го тура Премьер-Лиги с «Уфой» (1:0).
«Вновь, как вчера, грусть и хандра,
И бежит подо мной по газону непонятная ваша игра.
Слишком мягка стать «Спартака».
Три очка мы в мучениях родили недоношенных, правда, слегка.
Как силён был уфимский «Реал», как «Аякс» он башкирский играл.
Но бороться с «Уфою» не получится стоя.
Почему вы все врозь? Мне обидно до слёз.
Что же с вами такое, в этом главный вопрос".
Видео доступно в «инстаграме» Дмитрия Назарова.
Победа позволила «Спартаку» обойти «Арсенал» и ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России и выйти на 4-е место. Подопечные Олега Кононова набрали 46 очков. В оставшихся двух турах «Спартак» в гостях сыграет с «Крыльями Советов» и «Оренбургом».