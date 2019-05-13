Кирилла Кокорина пригласили в группу «Ласковый май»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригласил в состав музыкального коллектива Кирилла Кокорина, младшего брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина.



«Я как продюсер группы «Ласковый май» приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения из мест лишения свободы. Мы готовы дать ему преподавателей, чтобы он занимался музыкой, чтобы он мог выходить на сцену, так как он хороший парень… Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться», — цитирует Разина «Р-Спорт».



Братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий, провели последние полгода в СИЗО «Бутырка» за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября, по итогу которых пострадали три человека.



8 мая по делу компании состоялся суд, на котором братья Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий – к 1 году и 5 месяцам. С учётом пребывания под арестом Кокорины должны выйти на свободу в декабре этого года, остальные фигуранты дела – в ноябре.

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