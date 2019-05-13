Панов: поведение Мамаева в обществе – это серьёзная предъява

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Панов высказал мнение о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Суд в среду приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. На таких сроках настаивало гособвинение.

«Будем надеяться, что вернутся парни. Я же с Мамаевым играл в „Торпедо“, когда он был еще молодой. Игрок достаточно хороший. Честно говоря, я такого от Паши не ожидал. В то время я на него смотрел, он был адекватным человеком, понимающим. Не знаю, что с ним произошло, почему он так повёл себя в дальнейшей жизни. Честно говоря, я был удивлён именно его отношением к миру, не ожидал от него. То, что он гундит – это его дело. Но его поведение в обществе – это серьёзная предъява», — цитирует Панова «РИА Новости».