Адвокат Мамаева: у «Краснодара» нет юридической силы для расторжения контракта

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что его клиент продолжает числиться игроком клуба, несмотря на вынесенный судом приговор по делу об участии футболиста в драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
«Приговор подлежит праву апелляционного обжалования. Юридической силы для расторжения трудового договора на данный момент нет. Текущий контракт Павла с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года. На рассмотрение апелляции может уйти ещё несколько месяцев, так что Мамаев продолжит числиться в «Краснодаре» до конца чемпионата России, а возможно, и в начале следующего сезона», — цитируют Бушманова «Известия».
Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к 1 году 5 месяцам колонии общего режима.