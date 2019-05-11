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Адвокат Мамаева: у «Краснодара» нет юридической силы для расторжения контракта

Адвокат Мамаева: у «Краснодара» нет юридической силы для расторжения контракта
Футбол / РПЛ

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что его клиент продолжает числиться игроком клуба, несмотря на вынесенный судом приговор по делу об участии футболиста в драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

«Приговор подлежит праву апелляционного обжалования. Юридической силы для расторжения трудового договора на данный момент нет. Текущий контракт Павла с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года. На рассмотрение апелляции может уйти ещё несколько месяцев, так что Мамаев продолжит числиться в «Краснодаре» до конца чемпионата России, а возможно, и в начале следующего сезона», — цитируют Бушманова «Известия».

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к 1 году 5 месяцам колонии общего режима.

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