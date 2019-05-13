Киевское «Динамо» отказалось от 17-летнего российского игрока после просмотра

Полузащитник Гусейн Джафаров, находившийся на просмотре в киевском «Динамо», покинул расположение клуба, сообщает «Динамомания».



По словам источника, в украинском клубе приняли решение отказаться от услуг 17-летнего футболиста и не предлагать ему контракт. Хавбек, имеющий двойное гражданство – России и Азербайджана, провёл некоторое время в Киеве, тренируясь с командой «Динамо» U19.



Ранее Джафаров выступал в первенстве Санкт-Петербурга и играл в пляжный футбол, а также проходил просмотр в казанском «Рубине».



«Динамо» после шести туров плей-офф украинского чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего донецкого «Шахтёра» на 11 очков. В оставшихся турах киевлянам предстоит сыграть с «Мариуполем», «Шахтёром», «Львовом» и «Александрией».