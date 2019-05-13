Годин: настоящий трофей для меня — это гордость болельщиков «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Диего Годин попрощался с болельщиками мадридского клуба. Напомним, ранее уругваец объявил об уходе из «Атлетико» по окончании сезона.



Уругвайский футболист вышел со своей семьёй на газон стадиона «Ванда Метрополитано» после матча 37-го тура испанской Примеры с «Севильей» (1:1).



«Спасибо игрокам и болельщикам „Атлетико“ за это прекрасное путешествие. Настоящий трофей для меня — это то, что фанаты „Атлетико“ гордятся мной, моей преданностью и страстью, с которой я защищал цвета этого клуба», — приводит слова Година Cadena Ser.



Годин вместе с «Атлетико» становился чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, дважды выигрывал Лигу Европы, трижды — Суперкубок УЕФА. Также становился обладателем Суперкубка Испании.

Годин объявил об уходе из «Атлетико»