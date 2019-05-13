Яя Туре: грустно, что Донецк исчез с карты Украины

Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» Яя Туре вспомнил город, в котором раньше выступал.



«Мне очень нравился Донецк — красивый и большой город, в котором у меня было много друзей. Мне грустно, что этот город исчез с карты Украины. В Донецке родился мой сын, я хотел бы показать ему этот город.



Другие мои дети родились в Афинах и Барселоне. Я привожу их, чтобы показать эти места, а в Донецк мы не можем доехать. Это странно. И сложно воспринять», — сказал Туре в интервью, опубликованном на канале «Бомбардир» в YouTube.

Яя Туре играл за донецкий «Металлург» с 2003 по 2005 год. Выступал также за такие команды, как «Олимпиакос», «Монако», «Барселона», «Манчестер Сити» и другие клубы. В мае 2019 года сообщалось, что ивуарийский футболист завершил карьеру, однако сегодня, 13 мая, Туре опроверг данную информацию.