Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Яя Туре: грустно, что Донецк исчез с карты Украины

Яя Туре: грустно, что Донецк исчез с карты Украины
Футбол / Прочие турниры

Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» Яя Туре вспомнил город, в котором раньше выступал.

«Мне очень нравился Донецк — красивый и большой город, в котором у меня было много друзей. Мне грустно, что этот город исчез с карты Украины. В Донецке родился мой сын, я хотел бы показать ему этот город.

Другие мои дети родились в Афинах и Барселоне. Я привожу их, чтобы показать эти места, а в Донецк мы не можем доехать. Это странно. И сложно воспринять», — сказал Туре в интервью, опубликованном на канале «Бомбардир» в YouTube.

Яя Туре играл за донецкий «Металлург» с 2003 по 2005 год. Выступал также за такие команды, как «Олимпиакос», «Монако», «Барселона», «Манчестер Сити» и другие клубы. В мае 2019 года сообщалось, что ивуарийский футболист завершил карьеру, однако сегодня, 13 мая, Туре опроверг данную информацию.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент