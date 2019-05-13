Компани: Б. Силва на 50% клоун, на 50% лидер

Защитник и капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мнением о полузащитнике «горожан» Бернарду Силве.



«Часто говорю Бернарду, что он на 50 процентов клоун, на 50 процентов лидер. Когда будет на 25 процентов клоуном и на 75 процентов лидером, он станет капитаном „Манчестер Сити“. Силва — очень сильный футболист, и, честно говоря, никто не заслуживает этого звания больше, чем он», — приводит слова Компани RMC.



Бернарду Силва перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» в 2017 году. Вместе с клубом из Манчестера португальский футболист дважды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок английской лиги и стал обладателем Суперкубка страны. Компани играет за «Манчестер Сити» с 2008 года.