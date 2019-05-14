Спаллетти: осознанность в действиях позволила «Интеру» избежать глупых ошибок

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 36-го тура итальянской Серии А с «Кьево». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Я увидел зрелость, ясные головы, проницательность и осознанность в действиях, что позволило избежать глупых ошибок.

«Интер» действовал организованно. Это был именно тот подход, который нам нужен. Команда создала много моментов, даже когда пыталась действовать на сохранение результата.

Мы перемещали мяч с фланга на фланг, потому что «Кьево» заставлял нас делать это. Однако наша игра в пас была недостаточно высокого уровня, чтобы сломить соперника. «Интер» может играть лучше», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Миланский «Интер» набрал 66 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кьево» (15) — на последнем, 20-м месте в таблице итальянской Серии А. Ранее титул чемпиона Италии завоевал туринский «Ювентус».

