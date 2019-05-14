Егоров: кипятильник в спине сработал, когда судья не дал пенальти на Григалаве

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал спорные моменты в матчах 28-го тура РПЛ «Анжи» — «Арсенал» и «Зенит» — ЦСКА.
«Пенальти в матче Тулы, с которого забил Бакаев? Толчок в спину был. У меня кипятильник в спине сработал, что судья не назначил пенальти в моменте с Григалавой. Есть ситуация с локтем, и в одном моменте показывает за это фол, а в другом — нет. Это напрягает и нервирует команды. В моменте с Григалавой фол на пенальти был.
В матче «Зенит» — ЦСКА у меня к арбитру большие вопросы в плане дисциплинарной линии. Несколько карточек не дали игрокам и ЦСКА, и «Зенита». Несколько туров назад была просьба «Дайте нам играть в футбол». Игра таких команд подразумевала такую возможность, и арбитр дал играть тем, кто просил, но не все это приняли», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
- 14 мая 2019
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