Егоров: кипятильник в спине сработал, когда судья не дал пенальти на Григалаве

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал спорные моменты в матчах 28-го тура РПЛ «Анжи» — «Арсенал» и «Зенит» — ЦСКА.



«Пенальти в матче Тулы, с которого забил Бакаев? Толчок в спину был. У меня кипятильник в спине сработал, что судья не назначил пенальти в моменте с Григалавой. Есть ситуация с локтем, и в одном моменте показывает за это фол, а в другом — нет. Это напрягает и нервирует команды. В моменте с Григалавой фол на пенальти был.



В матче «Зенит» — ЦСКА у меня к арбитру большие вопросы в плане дисциплинарной линии. Несколько карточек не дали игрокам и ЦСКА, и «Зенита». Несколько туров назад была просьба «Дайте нам играть в футбол». Игра таких команд подразумевала такую возможность, и арбитр дал играть тем, кто просил, но не все это приняли», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

А. Егоров ответил на обращение «Ростова»