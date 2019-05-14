А. Егоров ответил на обращение «Ростова»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал обращение к нему со стороны «Ростова».

Ранее донской клуб обратился к Егорову с просьбой прокомментировать некоторые моменты из последних игр и «навести порядок в департаменте судейства».

«Обращения „Ростова“ не видел. У нас есть общий отдел РФС, куда присылают всё официально. Я не могу штудировать всё. Черчесов сказал: „Ты определённо становишься хорошим человеком, ведь про тебя гадостей говорят больше, чем про меня“. На меня обиделись в „Ростове“, потому что я сказал, что арбитр ошибся в их матче, а они подумали, что я сказал, мол, в пользу „Ростова“ всегда ошибаются», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.