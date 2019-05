Черчесов: могу купить Дзюбе англо-русский словарь

Сегодня тренерский штаб сборной России опубликовал расширенный список игроков, которые могут быть вызваны для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020. После этого Станислав Черчесов дал комментарии по опубликованным фамилиям.



– Так как сезон подходит к концу, футболист должен примерно понимать свой статус. Ведь тут есть фамилии игроков, которые, грубо говоря, могли не догадываться, что мы о них думаем. Но расширенный состав для того, чтобы все понимали статус и были психологически готовы даже после окончания чемпионата готовиться к матчам.

Окончательный состав мы думаем, опять же, о тренерах клубных тоже думаем. 22 мая финал Кубка России. И мы не можем перед ним озвучить, что из состава одного финалиста пять человек едут в сборную, а из состава другого – пять человек не едут. Посмотрим, кто попадёт в финал. Если не будет никаких проблем, то объявим 21-го, а если нет – 23-го.



После 26-го будет 2-3 дня отдыха игрокам, не выходных. Побудут дома, переведут дух. И начнут свою работу.

Объявлен состав сборной России. Там есть новые люди из ЦСКА и «Арсенала» Правда, список пока расширенный. Но тем он интереснее.

– И всё-таки 37 фамилий – не много?

– Понятно, что их больше было. Ещё утром даже было больше. Думаю, это оптимально для расширенного списка. Опыт подсказывает, что случаются травмочки, так что надо подстраховаться. Для окончательного списка это было бы реально много. 37 человек, конечно, тренировать невозможно. Вернее, можно, но неправильно и непрофессионально.



– Сколько останется в итоге?

– Давайте по порядку. В списке шесть вратарей. Наверное, вы не подумали, но два вратаря из списка могут сыграть в переходных матчах. Если, не дай бог, попадут туда, то нам помогут только с 3-го числа, половина сбора мимо них. Пропустят контрольный матч. Поэтому решили и вот таким образом сработать во вратарском цехе.



В итоге будет 4 вратаря: сбор специфический, и если остановимся на 3 вратарях, а у кого-то, не дай бог, ангина. И вратаря придётся из хорошего отпуска выдергивать, когда он неделю с женой и детьми будет. Неправильно так, и надо просчитать заранее.



Чемпионат уже заканчивается, нам надо это учитывать. Наш состав должен подходить под два матча. А ещё должны быть несколько игроков, которые на любой позиции сыграют без потери качества.



Всегда мы вызывали 24. Но я не удивлюсь, если в этот раз будет 25 полевых. Хотя не хотелось бы, их же всех тренировать надо и максимально задействовать. Но, как говорят у нас в Осетии: We will see.



– Вы сказали, что 3-го числа контрольный матч…

– С «Чертаново». Вы думали, я не знаю, с кем?



– Мы не знали с кем.

– Рассказываю: с «Чертаново». Матч в Новогорске будет, его формат определим позже.

***



– Расскажите про включение Комличенко в расширенный список.

– Он, видимо, прочитал наши слова, что мы следим за ним. Это расширенный состав, всё надо просчитывать. Если бы его не было и тут, он бы мог не догадываться – запланировал бы поездку какую-нибудь. Смотрим дальше, будет ли он в окончательном списке или нет, пока не знаем. Голы – это хорошо. Но нам нужна и игра. Мы знаем свой уровень и что для этого уровня надо.



Видим сдвиги в его игре, поэтому пока расширенный состав. Я с ним пока не общался, никто из помощников пока тоже. Только смотрели его. В том числе и мои друзья из Чехии.



– Уровень чемпионата Чехии вы как оцениваете?

– Не надо обижать чешскую лигу. У нас иногда на тренировках за сезон форварды 27 не забивают. Так что есть оценка и уровень. Вы видели матчи «Виктории Пльзень» против ЦСКА в Лиге чемпионов. Комличенко обратил на себя наше внимание, дальше будем смотреть. Может, подтолкнём его на какие-то подвиги.



Опять же, мы не знаем требований к футболистам в клубах. Что ему можно там, что нельзя. Пока сам не потрогаешь футболиста, потенциал его не поймёшь.

Комличенко побил рекорд чешской лиги. Больше него не забивал никто Наш парень.

– Почему вернули Джанаева?

– Он играет плей-офф, это ответственные матчи. Он проводит их хорошо, у нас есть абсолютно вся информация. Почему шесть вратарей, я уже объяснил. Да, Сослан сыграл весной немного игр, но все на хорошем уровне. Нам хочется собраться в полном составе с первого дня и начать сразу готовиться. Хотя есть ещё, например, Головин, у которого тоже ещё могут случиться переходные матчи. Хотя не хотелось бы, конечно.



– Вы учитываете, что у многих игроков из списка заканчиваются контракты и это может влиять на их состояние?

– Мы это учитываем, я такой список тоже составил и отдал Александру Валерьевичу (главе РФС Дюкову. — Прим. ред.) – у кого заканчиваются контракты и аренды. Думаю об этом, со всеми практически переговорил. Они прекрасно знают, что тела нам их не нужны, а нужно их сознание. Что приезжать надо мобилизованными, посвятить 10-11 дней полной концентрации. Их хорошая игра в конце концов действует благодатно на их будущее.



Мы ничего не можем с этим поделать, но просим принимать решения, за которые они готовы отвечать. Были примеры, когда сборная от перехода футболистов ничего хорошего не получает. При этом мы в сборной можем только на это смотреть со стороны.

– Кудряшов не играл два месяца, в выходные только вернулся в состав.

– Два месяца – перебор, наверное, поменьше. Самое интересное, они без него не выигрывали. А он вышел и опять выиграли. Причём он играл левого центрального защитника в схеме с четырьмя. Для него это новая позиция, а для нас это приятно, мы же всё не можем все эксперименты провести. А тут увидели, что он способен на подобное.



Нойштедтера вся ситуация тоже касается: долго не играл, но вернулся в состав, сыграл качественно, команда победила. Говорили с ним, чтобы он был готов приехать и знать своё место в этой команде.



У нас сейчас нет качественного выбора на этой позиции. Начал играть Васин, но он объективно далёк от своей формы на Кубке конфедераций.



– Жирков ушёл…

– Куда? Покажите адрес! Кто вам сказал? Он великолепно сыграл против ЦСКА. Сейчас ситуация такая, какая есть – Жиркова не будет.



– Меркулова вызвали…

– Не вызвал, а включил в расширенный список.



– Чем подкупил?

– Я неподкупный! Он стабильно играет на дефицитной позиции. Сейчас игрок поймёт, что мы наблюдаем за ним. Хотя я с ним ни разу не разговаривал. Мимо пройдёт – не узнаю, не знаю, как выглядит даже. Я его игру вижу. Есть плюсы, вижу много минусов. Но у нас многие футболисты приходили, как говорится, на просмотр, а потом оставались. Джикия приехал в Катар, ни секунды не играл, на трибуне сидел: сейчас капитан «Спартака» и основной игрок сборной.

Сейчас мы не можем включать игрока в расширенный список только на просмотр. Любой может понадобиться позарез. Но есть качества, на которые мы обратили внимание. Сутормина все эти слова тоже касаются. Определённый уровень он держит весь сезон, играл на нескольких позициях. Мы не можем пройти мимо такого стабильного прогресса. Примеры Джикии или Кутепова это доказывают. Мирзов, Бакаев… мы всем показываем, что следим за их прогрессом.



***



– В марте много говорили о Дзюбе.

– О нём всегда говорят, кажется.



– Тогда он не забивал, а сейчас забивает и отдаёт.

– Вы думаете, я ему помог своей поддержкой? Или оказался прав, когда верил в него?



– Как вы оцениваете его состояние?

– Я в марте говорил своё мнение, оно оказалось истиной. Мы с ним общались, он спокойно занимался своим делом. Артём сделал голевую с Бельгией, забил казахам, всё пошло своим чередом. Смотрел его интервью вчера: он сказал, что у команды ещё два важных матча – рад, что у капитана такой настрой. У Артёма ещё пара игр, посмотрим его состояние.



– Артём не скрывает, что хочет в Англию. Вы как смотрите на это?

– Я могу только словарь ему купить англо-русский. И всё. Это сильный чемпионат, а Дзюба – сильный игрок. Надеюсь, двух сильных притянет друг к другу. Главное — принимать правильные решения.

«Мне нужно засунуть свой эгоизм, своё «я» в одно место». «Артём Зидан» в ударе После победы над ЦСКА автор трёх голевых передач сыпал фразами, которые можно разбирать на цитаты.

– Чалова многие критикуют, вы что думаете о его игре в последние недели?

– Вы намекаете на то, что я виноват? Вызвал в сборную и поставил на две игры, а дальше его начали критиковать?



Вы хвалили, вы критикуете – мы говорим своё мнение, на которое ваши слова не влияют. У Чалова есть определённые качества, но он особенно зависимый от игры команды футболист. Ему надо создавать моменты. Раньше мы спокойно реагировали на похвалу, сейчас спокойно реагируем на критику. Так что вы продолжайте хвалить и ругать, а мы будем анализировать.



– Насколько серьёзная потеря сборной Денис Черышев?

– Позавчера разговаривал с ним. Передавал вам всем привет. После травмы ему сделали МРТ, но опыт подсказывает, что свежая травма многое скрывает. По рекомендации врачей сборной попросили сделать его повторный снимок, когда колено успокоится. Надо было посмотреть ещё раз. Узнали, что крестообразная цела, это радует.



Он работает, восстанавливается. Ходит на костылях пока по решению врачей, чтобы ничего не сбилось. К началу сезона, как он сказал, будет готов. Любой игрок, а Черышев особенно, нам нужен. Но сегодня его нет, отсюда и вызов Облякова.



– Швец пропустил какое-то время, но вернулся в список.

– Оздоев последний матч сыграл с Бельгией в Сочи, сейчас вернулся. Газинского до ЧМ вообще не было у нас. Мы внимательно смотрим игроков, состояние, перспективу. И это расширенный список, игроки должны быть готовы. Хотя скажу откровенно: думали, что прогресс Швеца будет более качественным. Он же не только не случился, а Швец сделал шаг назад, но дело за ним.



– За «Краснодар» постоянно играют молодые футболисты, которых нет в расширенном списке сборной. Почему?

– А смысл? У них матч в молодёжной сборной. Мы говорили с Галактионовым про них. Облякова он пока не включает в свой список, потому что есть ситуация с Черышевым. А просто брать игроков молодёжной сборной мы не можем. Если бы мы знали, что они будут задействованы на поле, то будут у нас. А у молодёжки свой матч.

Чалов стал больше забивать, но голы – не главный показатель его прогресса Совсем скоро Фёдор станет основным нападающим сборной России и уедет в Европу.

***



– Кипр уже анализируете?

– Занимаемся этим. Кипр с Бельгией с точки зрения физических кондиций сыграл на нашем уровне. У них техничная команда, свои плюсы и минусы. В прошлом году играли по одной схеме, с Бельгией сыграли по другой. Не знаем, изменилась ли схема на постоянной основе или нет. У них до нас будет матч. К ним готовимся, к Сан-Марино готовимся тоже.



– С кем можно сравнить сборную Кипра?

– С Грецией, думаю.



– Форвардов в расширенном списке всего четверо. Дефицит нападающих?

– Можно и восемь фамилий внести, но надо быть объективными. Мы играем все игры почти в одного форварда. Радует, что Смолов забил в последнем матче. Другое дело, что мы из прессы узнаём о каких-то переговорах по его будущему, и это настораживает.



Уже проходили такое перед ЧМ: остаётся-переходит. Надо смотреть его психологическое состояние, чтобы не повторилось случившееся на ЧМ. Он нам нужен готовый и максимально сконцентрированный. Надеюсь, ему опыт чемпионата мира поможет быть более спокойным и рассудительным.



– Контролируете качество газонов в Саранске и Нижнем Новгороде?

– Конечно. Мы за всеми моментами внимательно следим. Всё знаем, включая посекундно время от гостиницы до поля. Это стадионы не Премьер-Лиги, но это стадионы чемпионата мира, там поля в хорошем состоянии. Билеты, насколько я знаю, продаются хорошо. Ждём аншлаг и поддержку команды.