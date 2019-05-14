Мостовой: почему Глушаков должен уходить? Карреры уже нет в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал опубликованную телефонную запись, на которой капитан красно-белых Денис Глушаков неуважительно высказывается о бывшем главном тренере команды Массимо Каррере.
«У Глушакова действующий контракт, поэтому он должен тренироваться, работать и играть. Почему же он должен уходить после опубликованного аудио? Во-первых, Карреры уже нет в команде. Во-вторых, любой футболист критикует любого тренера. Что касается возможного слива Карреры капитаном, тренеров снимает руководство. При чём здесь Глушаков?
Ситуация с Глушаковым никак не отразится на имидже «Спартака». Про Карреру скоро начнут забывать. Из 30 человек в команде 25 критикуют главного тренера, тем более если нет результата. Когда же результат есть, и плохой тренер становится гениальным. Глушаков такой же живой человек, как и все остальные. Одновременно 30 человек никогда не будут довольны работой тренера», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 16 мая 2019
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
13:58
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:18
-
12:13
-
12:03
-
11:57
-
11:48
-
11:40
-
11:25
-
11:23
-
11:04