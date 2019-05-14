Мостовой: почему Глушаков должен уходить? Карреры уже нет в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал опубликованную телефонную запись, на которой капитан красно-белых Денис Глушаков неуважительно высказывается о бывшем главном тренере команды Массимо Каррере.

«У Глушакова действующий контракт, поэтому он должен тренироваться, работать и играть. Почему же он должен уходить после опубликованного аудио? Во-первых, Карреры уже нет в команде. Во-вторых, любой футболист критикует любого тренера. Что касается возможного слива Карреры капитаном, тренеров снимает руководство. При чём здесь Глушаков?

Ситуация с Глушаковым никак не отразится на имидже «Спартака». Про Карреру скоро начнут забывать. Из 30 человек в команде 25 критикуют главного тренера, тем более если нет результата. Когда же результат есть, и плохой тренер становится гениальным. Глушаков такой же живой человек, как и все остальные. Одновременно 30 человек никогда не будут довольны работой тренера», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.