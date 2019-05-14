Агент: хочу дать «Тамбову» 6 африканских игроков, Яя Туре тоже может прийти
Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, сообщил, что его клиент и ещё несколько африканских игроков могут перейти в «Тамбов».
«Я хочу дать «Тамбову» около шести игроков, иначе команда рискует вылететь обратно в ФНЛ в следующем году. У неё практически остаётся бюджет ФНЛ, а на него надо взять качественных футболистов. Этим партнёрством я хочу показать, что даже с небольшими деньгами можно взять игроков и выступать хорошо. Все ребята, африканцы, придут бесплатно и на минимальную заработную плату.
И Яя Туре может прийти. Почему нет? Зарплата? Я могу сделать так, что её часть он спишет на благотворительность», — приводит слова Селюка «Рейтинг букмекеров».
Напомним, «Тамбов» в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге.
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- 16 мая 2019
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