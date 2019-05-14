Халк против Вагнера Лава. Финал баттла за звание лучшего легионера в истории РПЛ
«Чемпионат» в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» завершает баттл, в ходе которого пользователи определят лучшего легионера в истории Российской Премьер-Лиги.
В настоящий момент проходит финальное голосование, участниками которого стали бывший нападающий «Зенита» Халк и экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. С «армейцами» он завоевал 14 трофеев, среди которых три титула чемпиона России, шесть Кубков и четыре Суперкубка страны. В свою очередь Халк защищал цвета «Зенита» с 2012 по 2016 год и помог команде по разу выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»
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