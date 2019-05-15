Тен Хаг: «Барселона», «Бавария» и «Челси» — это хорошо, но я не ухожу из «Аякса»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о том, что им интересуются «Барселона», «Бавария» и «Челси».

«Интерес таких клубов, как „Барселона“, „Бавария“ и „Челси“, — это хорошо, но у меня действует контракт с „Аяксом“. Я хорошо провожу время в клубе. Мы уже обсуждаем дальнейшие планы с клубом. Я не собираюсь уходить сейчас», — приводит слова Mundo Deportivo.

49-летний тен Хаг ранее уже работал в «Баварии», где на протяжении двух лет тренировал резервную команду. В 2017 году он возглавил «Аякс». В нынешнем сезоне амстердамский клуб под руководством тен Хега близок к завоеванию титула чемпиона Нидерландов, стал обладателем Кубка страны, а также дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.