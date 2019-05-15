«Хоффенхайм» подписал контракт с нападающим сборной Армении

Нападающий сборной Армении и клуба второй немецкой Бундеслиги «Ян Регенсбург» Саркис Адамян подписал трёхлетний контракт с «Хоффенхаймом», сообщает официальный сайт клуба. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 1,5 млн.

«Моя мечта играть в Бундеслиге сбылась. Я должен оправдать доверие «Хоффенхайма». Хочу выиграть Бундеслигу, для этого имеются все условия», — цитирует новичка пресс-служба «Хоффенхайма».

В текущем сезоне второй Бундеслиги Адамян забил 15 голов и сделал восемь результативных передач в 32 матчах. «Ян Регенсбург» за тур до окончания чемпионата занимает восьмое место в турнирной таблице. В составе сборной Армении Саркис сыграл 14 матчей и забил один гол.

После 33 туров чемпионата Германии «Хоффенхайм» с 51 очком занимает восьмую строчку в турнирной таблице.