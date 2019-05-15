«Реал» готов заплатить за 15-летнего нападающего «Лиона» € 12 млн

15-летний нападающий «Лиона» Райан Черки попал в сферу интересов «Реала», сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, мадридцы готовы заплатить за трансфер игрока € 12 млн. Ранее попытки предприняли «Милан» и «Челси», но получили отказ. Контракт форварда рассчитан до лета 2020 года.

Президент французского клуба Жан-Мишель Ола намерен продлить соглашение с талантливым игроком. 17 августа Черки исполнится 16 лет, тогда он получит право на переход в клуб другой страны из Евросоюза в соответствии с правилами ФИФА.

Черки — самый молодой игрок в истории, забивший в Юношеской лиге УЕФА. Он поразил ворота «Манчестер Сити» в сентябре 2018 года, когда ему было 15 лет, 1 месяц и 2 дня. Райан выступает за сборную Франции до 16 лет.