«Реал» готов заплатить за 15-летнего нападающего «Лиона» € 12 млн
15-летний нападающий «Лиона» Райан Черки попал в сферу интересов «Реала», сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, мадридцы готовы заплатить за трансфер игрока € 12 млн. Ранее попытки предприняли «Милан» и «Челси», но получили отказ. Контракт форварда рассчитан до лета 2020 года.
Президент французского клуба Жан-Мишель Ола намерен продлить соглашение с талантливым игроком. 17 августа Черки исполнится 16 лет, тогда он получит право на переход в клуб другой страны из Евросоюза в соответствии с правилами ФИФА.
Черки — самый молодой игрок в истории, забивший в Юношеской лиге УЕФА. Он поразил ворота «Манчестер Сити» в сентябре 2018 года, когда ему было 15 лет, 1 месяц и 2 дня. Райан выступает за сборную Франции до 16 лет.
- 16 мая 2019
-
16:31
-
16:21
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
13:58
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:18
-
12:13
-
12:03
-
11:57
-
11:48
-
11:40
-
11:25
Партнерский контент