«Хэбей Чайна Форчун» уволил Коулмана с поста главного тренера

«Хэбей Чайна Форчун» принял решение отправить в отставку главного тренера Криса Коулмана. Об этом сообщила пресс-служба китайской команды. В нынешнем сезоне под руководством валлийского специалиста клуб одержал лишь одну победу. На сегодня команда занимает 15-е место в чемпионате Китая, набрав всего пять очков в девяти турах.

Коулман работал в «Хэбей Чайна Форчун» с июня 2018 года, когда сменил на этом посту чилийца Мануэля Пеллегрини.

До «Хэбей Чайна Форчун» последним клубом, в котором работал Коулман, был «Сандерленд», вылетевший из Чемпионшипа по итогам позапрошлого сезона. Специалист также известен по работе в «Фулхэме», «Реале Сосьедад», «Ковентри Сити» и греческой «Ларисе».