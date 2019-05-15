Женская сборная Германии: у нас нет мячиков, но мы умеем с ними обращаться

Женская сборная выпустила ролик в преддверии чемпионата мира, в котором высмеяла предрассудки. Видео доступно в «твиттере» DW Sports.
«Мы играем за страну, которая даже не знает, как нас зовут. Мы становились чемпионами Европы трижды, не так ли? Нет! Восемь раз. За наш первый триумф нам подарили чайный сервиз. С самого начала мы не просто боролись с соперниками – мы боролись с предрассудками. «Женщины нужны только, чтобы рожать детей», «им место в прачечной», «это как смотреть на любителей… В замедленной съёмке».
Но знаете что? У нас нет мячиков (в оригинале употреблено слово balls, одним из значений которого в переводе на русский язык является – яйца). Но мы знаем, как с ними обращаться. Наши лица разукрашены. Нам нравится носить высокие каблуки. И гольфы. Мы любим танцевать. Мы знаем, чего хотим. Пример для подражания? Нам просто нужно посмотреть в зеркало. Не волнуйтесь, вам не обязательно знать, кто мы. Вам лишь нужно знать, чего мы хотим. Мы хотим играть в свою игру», — говорится в ролике.
- 16 мая 2019
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