Корнаухов: в ЦСКА нет и не было переписанных футболистов

Директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов рассказал о проблеме подделки паспортов для юных футболистов в России в целях занижения возраста.



«В ЦСКА нет и не было переписанных футболистов. В других школах их тоже нет, если только не доказывается обратное. А на уровне слухов рассуждать бессмысленно. Допустим, вижу я мальчика, который выглядит немного старше своих лет. Но у него ведь есть документ, который подтверждает его возраст. И что я могу сделать? Хотя бывают разные случаи. Например, когда я в школе ЦСКА работал тренером команды ребят 1998 года рождения, мне постоянно предлагали одного мальчишку со стороны. Он много забивал, в том числе и нам, хорошо играл, но я смотрел и видел, что он не совсем нашего возраста. Да, бывает раннее развитие, но по некоторым частям тела я догадывался, что парень взрослее. Не брал его в нашу команду категорически, поругался из-за этого даже с его представителем. Потом мальчик пропал. Через какое-то время всплыл в чемпионате Армении. И выясняется, что он 1994 года рождения, а не 1998-го!



Ещё один пример из моей практики, который меня возмутил. Мы работали с 1995 годом рождения, предвыпускной год. Приходит папа с мальчиком из кавказской республики. Говорят, что хотят осмотреться. Спрашиваю их: «Какого вы возраста?». – «1996-го». – «Посмотрите на ребят, которые тренируются прямо перед вами, они тоже 1996-го. Выглядят сильнее и мощнее, ваш мальчик затеряется среди них». – «Понятно. А на другой половине поля кто тренируется?» — «Это уже 2000 год». И тут папа говорит: «Так давайте мы тоже станем 2000 года рождения». Вот так. Конечно же, когда мы понимаем по явным признакам, что мальчик может быть переписанным, брать его в академию не будем. Портить репутацию нам ни к чему. Но вообще, если в адрес кого-то летят обвинения в подделке возраста, сначала нужны конкретные доказательства», — рассказал Корнаухов на лекции, проведённой для студентов факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.

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