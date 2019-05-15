Корнаухов: лига U17 — интересный проект, но дети не должны играть посреди недели

Директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением об инициативе РФС по созданию юношеской лиги U17.



«Есть ли перед руководством академии ЦСКА конкретная задача – сколько игроков должно доходить до главной команды? Нужно в первую очередь говорить о количестве поступающих в молодёжную команду. Чем больше ребят туда попадут из школы, тем больше вероятность, что кто-то из них сделает следующий шаг и дорастёт до основы. У нас есть, например, выпуск ребят 1998 года рождения – команда, в которой играл Фёдор Чалов. Из неё в «молодёжку» перешло 70% ребят, это очень высокий показатель. Сам Чалов сейчас играет в главном ЦСКА, несколько футболистов – под основой, некоторые находятся в арендах. Это хороший выпуск с правильным набором и отбором.



Но есть и другие выпуски, когда наверх пробивается лишь один-два человека. Год на год не приходится. Это не только у нас так, но и везде. Например, «Барселона» в один год могла выпустить одновременно Пике, Фабрегаса и Месси, ставших мировыми звёздами, а следующие несколько лет у них была пустота, никто не пополнял состав главной команды. Желательно, конечно, чтобы всегда получалось, как с выпуском Чалова. Но желаемое не всегда совпадает с действительностью.



Инициатива РФС по созданию юношеской лиги U17, чтобы увеличить количество соревновательной практики для ребят? Это уже решённое дело, проект запустился, турнир начинается в конце июля. Академия ЦСКА – в числе 12 участвующих команд, игры будут проходить целый год, с поездками в другие города. Посмотрим, как это будет выглядеть. Проект интересный, но я был против того, чтобы матчи проводились по вторникам и средам – считаю, что учёбу никто не отменял, образование должно стоять на первом месте для детей, ведь не все из них станут профессиональными футболистами. Вероятно, выходные дни подошли бы лучше. Но большинство решило, что пока матчи будут проходить посреди недели. Посмотрим, что из этого получится», — рассказал Корнаухов на лекции, проведённой для студентов факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.

Дюков объявил о создании юношеской футбольной лиги U17