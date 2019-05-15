«Атлетико» рассматривает двух футболистов в качестве замены Гризманну

Мадридский «Атлетико» намерен приобрести нового нападающего в летнее трансферное окно в связи с уходом Антуана Гризманна.



Как сообщает Football Espana со ссылкой на AS, «матрасники» рассматривают двух футболистов в качестве замены французу. Основной целью является форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, потерявший место в стартовом составе команды в нынешнем сезоне. Альтернативным вариантом является Мауро Икади из «Интера», также испытывающий проблемы в своей команде.



Ранее сообщалось, что Дибалой интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». В свою очередь за ситуацией с Икарди, по информации СМИ, следят «Ювентус» и «Реал».



В нынешнем сезоне 25-летний Дибала принял участие в 28 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов и 4 результативные передачи. 26-летний Икарди отметился 10 мячами и 4 пасами в 27 встречах первенства.

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