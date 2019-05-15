«Аталанта» — «Лацио»: онлайн-трансляция финала Кубка Италии начнётся в 21:45

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится финальный матч Кубка Италии, в котором встретятся «Аталанта» и «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ранее команды встречались 102 раза. Преимущество по количеству побед на стороне клуба из Бергамо – 34. В 29 случаях сильнее оказывались «орлы». Ещё в 39 матчах соперники не выявили победителя.



В нынешнем розыгрыше Кубка Италии обе команды стартовали со стадии 1/8 финала. На пути к решающему матчу «Аталанта» победила «Кальяри» (2:0), «Ювентус» (3:0) и «Фиорентину» (3:3 и 2:1). В свою очередь «Лацио» оказался сильнее «Новары» (4:1), «Интера» (1:1, 4:3 – по пенальти) и «Милана» (0:0 и 1:0).

«Аталанта» — «Лацио». Прогноз: Гасперини и Индзаги не станут раскрываться В начале мая «Аталанта» победила римлян на их поле. Теперь на кону трофей.