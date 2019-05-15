«ПСЖ» начал переговоры с Мбаппе о продлении контракта
«Пари Сен-Жермен» намерен сохранить в своём составе нападающего Килиана Мбаппе и хочет продлить с ним контракт, сообщает RMC Sport.
По информации издания, стороны уже начали переговоры. Действующее соглашение парижан с 20-летним футболистом рассчитано до лета 2022 года.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года на правах аренды с обязательством выкупа за € 180 млн. В 2018 году француз стал полноценным игроком парижан. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 27 матчах Лиги 1, в которых записал на свой счёт 30 голов (1 – с пенальти) и 7 результативных передач, а также получил 5 жёлтых карточек и 1 красную. «ПСЖ» уже обеспечил себе чемпионский титул и за два тура до конца кампании опережает ближайшего преследователя в лице «Лилля» на 16 очков.
«Реал» не будет платить € 280 млн за Мбаппе
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