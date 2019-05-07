«Реал» не будет платить € 280 млн за Мбаппе

«Реал» не собирается платить € 280 млн за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает RMC. В марте нынешнего года издание France Football сообщило, что руководство «Реала» готово выделить главному тренеру Зинедину Зидану около € 350 млн на трансферы, а главной целью сливочных станет Мбаппе.

Сейчас же стало известно, что «Реал» ни в коем случае не рассматривает возможность инвестирования данной суммы для покупки французского футболиста. Издание отмечает, что «Реал» хочет поддерживать хорошие отношения с катарским владельцем «ПСЖ». К тому же сам Мбаппе недавно сообщил, что он останется в парижской команде на следующий сезон.

В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Мбаппе 41 матч, 36 забитых мячей и 17 результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.