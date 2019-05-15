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Гендиректор «Анжи»: понимаем, что срок маленький, но поиски спонсора ведутся

Гендиректор «Анжи»: понимаем, что срок маленький, но поиски спонсора ведутся
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о положении клуба.

«Первый этап лицензирования «Анжи» не прошёл из-за долгов. У нас есть срок до конца мая, чтобы покрыть весь свой бюджет для выступления в ФНЛ. Если мы не находим спонсоров, мы начинаем внештатную процедуру по заявке в ПФЛ, чтобы сохранить профессиональный статус.

По поводу шансов и раскладов ничего не могу сказать, мы встречаемся с потенциальными спонсорами и общаемся. Мы понимаем, что срок маленький и у нас мало времени, но тем не менее работа ведётся. Что касается Республики Дагестан, я планировал вместе с главным тренером встретиться с главой республики и узнать насчёт поддержки. Любая поддержка «Анжи» будет только в помощь», — сказал Агарагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Анжи» не прошёл процедуру лицензирования на сезон-2019/20
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