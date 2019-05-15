Гендиректор «Анжи»: понимаем, что срок маленький, но поиски спонсора ведутся

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о положении клуба.
«Первый этап лицензирования «Анжи» не прошёл из-за долгов. У нас есть срок до конца мая, чтобы покрыть весь свой бюджет для выступления в ФНЛ. Если мы не находим спонсоров, мы начинаем внештатную процедуру по заявке в ПФЛ, чтобы сохранить профессиональный статус.
По поводу шансов и раскладов ничего не могу сказать, мы встречаемся с потенциальными спонсорами и общаемся. Мы понимаем, что срок маленький и у нас мало времени, но тем не менее работа ведётся. Что касается Республики Дагестан, я планировал вместе с главным тренером встретиться с главой республики и узнать насчёт поддержки. Любая поддержка «Анжи» будет только в помощь», — сказал Агарагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 16 мая 2019
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