«Челси» рассматривает кандидатуру Лэмпарда на пост главного тренера команды

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может стать наставником лондонского «Челси», сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, руководство «Челси» рассматривает кандидатуру бывшего игрока лондонской команды в качестве замены нынешнему главному тренеру Маурицио Сарри. Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович хочет уволить итальянского специалиста из-за его напряжённых отношений с болельщиками. В клубе ожидают, что приход Лэмпарда вновь сможет расположить болельщиков к команде.
Лэмпард выступал в составе лондонского «Челси» с 2001 по 2014 год. Он провёл 648 матчей за английский клуб, забил 211 голов и завоевал с «Челси» три чемпионских титула АПЛ, а также выиграл Лигу чемпионов. В мае прошлого года Лэмпард возглавил «Дерби Каунти».
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