«Ростов» — «Локомотив»: Миранчуки, Смолов и Эдер сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на ответный матч 1/2 финала Кубка России. Встреча состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.



«Ростов»: Песьяков, Чернов, Новосельцев, Плиев, Сигурдссон, Гацкан, Ионов, Попов, Глебов, Зайнутдинов, Норманн.



«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Хёведес, Игнатьев, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.



В первой игре, которая состоялась 3 апреля в Москве, команды не выявили победителя, сыграв со счётом 2:2.На пути к финалу «Ростов» оказался сильнее «Сызрани 2003» (4:0), «Зенита» (3:1) и «Краснодара» (2:2 и 1:0). «Локомотив» в свою очередь победил «Балтику» (3:2 ДВ), «Енисей» (4:1) и «Рубин» (1:0 и 1:0).