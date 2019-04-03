Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может пропустить несколько недель из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.



Напомним, итальянский вратарь получил повреждение бедра в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (1:1) и был вынужден покинуть поле на 12-й минуте встречи. На замену 20-летнему вратарю вышел Пепе Рейна.



В той же игре травму голеностопа получил другой игрок «Милана» Лукас Пакета. Ожидается, что бразильский футболист выбыл на долгий срок.



«Милан» набрал 52 очка в 30 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (29) располагается на 15-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 81 очко в 30 матчах.