Слуцкий: Эдегор готов выйти на новый уровень
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий оценил перспективы вингера своей команды Мартина Эдегора заиграть в более сильной команде.
«Конечно, он готов выйти на новый уровень, он способен справиться с давлением», — приводит слова Слуцкого AS.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Эдегор принял участие в 34 матчах, отметился 9 результативными ударами и 10 голевыми передачами. За «Витесс» норвежец выступает на правах аренды, которая рассчитана до ближайшего лета. Контракт 20-летнего футболиста принадлежит «Реалу». Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 8 млн. Ранее он также выступал «Стрёмсгодсет» и «Херенвен».
Ранее сообщалось, что заинтересованность в приобретении Эдегора проявляет «Аякс».
Победа «Витесса» и прощальный матч ван Перси — в обзоре 33-го тура Эредивизии
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