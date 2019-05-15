Слуцкий: Эдегор готов выйти на новый уровень

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий оценил перспективы вингера своей команды Мартина Эдегора заиграть в более сильной команде.

«Конечно, он готов выйти на новый уровень, он способен справиться с давлением», — приводит слова Слуцкого AS.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Эдегор принял участие в 34 матчах, отметился 9 результативными ударами и 10 голевыми передачами. За «Витесс» норвежец выступает на правах аренды, которая рассчитана до ближайшего лета. Контракт 20-летнего футболиста принадлежит «Реалу». Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 8 млн. Ранее он также выступал «Стрёмсгодсет» и «Херенвен».

Ранее сообщалось, что заинтересованность в приобретении Эдегора проявляет «Аякс».