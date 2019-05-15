«Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России

Московский «Локомотив» и «Урал» сыграют в финальном матче Кубка России сезона-2018/19. Встреча состоится в среду, 22 мая, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.



В полуфинале Кубка России «Локомотив» обыграл «Ростов». В первом матче противостояния, который прошёл на стадионе «РЖД Арена» в Москве, команды сыграли вничью (2:2), а в ответной игре сильнее оказались подопечные Юрия Сёмина, которые одержали победу со счётом 2:0.



«Урал» в 1/2 финала турнира смог обыграть тульский «Арсенал». Первая встреча в Екатеринбурге завершилась минимальной победой «Урала» со счётом 1:0. Во втором матче екатеринбуржцы сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (2:2) и смогли выйти в финал Кубка России.