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«Витесс» Слуцкого сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу Европы

«Витесс» Слуцкого сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу Европы
Футбол / Прочие турниры 0

По итогам завершившегося чемпионата Нидерландов «Витесс», возглавляемый бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким, занял 5-е место.

Таким образом, команда из Арнема получила право побороться за путёвку в Лигу Европы. Соперниками подопечных российского специалиста по мини-турниру будут «Утрехт», «Хераклес» и «Гронинген». В 1/2 финала плей-офф «Витесс» встретится с 8-й командой Эредивизии — «Гронингеном». Первый матч команды сыграют в ближайшую субботу, 18 мая. Ответная встреча состоится во вторник, 21 мая, в Арнеме. В случае победы над «Гронингеном» команда Слуцкого в финале плей-офф встретится с победителем другой пары.

Победители полуфинальных противостояний разыграют последнюю путёвку от Нидерландов в Лигу Европы.

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