«Аякс» разгромил «Де Графсхап» и стал чемпионом Нидерландов

Матчами перенесённого 33-го тура в Нидерландах завершился чемпионат страны. Победу в первенстве одержал «Аякс», набравший в итоге 86 очков.

В матче 33-го тура амстердамцы на выезде разгромили «Де Графсхап» (4:1). Забитыми мячами в составе чемпионов отличились Лассе Шоне, Николас Тальяфико и Душан Тадич (2).

Из других результатов стоит выделить победы ПСВ над «Хераклесом» (3:1), «Фейеноорда» — над «Фортуной» (4:1) и «Витесса» Леонида Слуцкого — над «ВВВ-Венло» (3:1).

Вторым призёром по итогам чемпионата стал ПСВ (83 очка). 3-е место занял «Фейеноорд» (65), 4-е — «АЗ Алкмар» (58), 5-е — «Витесс» (53).

Для «Аякса» это чемпионство стало 34-м в общей сложности. Результат амстердамского клуба является национальным рекордом.