«Аякс» разгромил «Де Графсхап» и стал чемпионом Нидерландов
Матчами перенесённого 33-го тура в Нидерландах завершился чемпионат страны. Победу в первенстве одержал «Аякс», набравший в итоге 86 очков.
В матче 33-го тура амстердамцы на выезде разгромили «Де Графсхап» (4:1). Забитыми мячами в составе чемпионов отличились Лассе Шоне, Николас Тальяфико и Душан Тадич (2).
Из других результатов стоит выделить победы ПСВ над «Хераклесом» (3:1), «Фейеноорда» — над «Фортуной» (4:1) и «Витесса» Леонида Слуцкого — над «ВВВ-Венло» (3:1).
Вторым призёром по итогам чемпионата стал ПСВ (83 очка). 3-е место занял «Фейеноорд» (65), 4-е — «АЗ Алкмар» (58), 5-е — «Витесс» (53).
Для «Аякса» это чемпионство стало 34-м в общей сложности. Результат амстердамского клуба является национальным рекордом.
Нидерланды - Эредивизия. 33-й тур
15 мая 2019, среда. 20:30 МСК
Де Графсхап
Дутинхем
1 : 4
Аякс
Амстердам
0:1 – Шоне – 37, 1:1 – Эль-Джебли – 40, 1:2 – Тальяфико – 44, 1:3 – Тадич – 67 (пен), 1:4 – Тадич – 87
Нидерланды - Эредивизия. 33-й тур
15 мая 2019, среда. 20:30 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
3 : 1
Хераклес
Алмело
0:1 – Конингс – 1, 1:1 – Дросте – 32 (автогол), 2:1 – Виргевер – 48, 3:1 – Мален – 89
Нидерланды - Эредивизия. 33-й тур
15 мая 2019, среда. 20:30 МСК
Фортуна
Ситтард-Гелен
1 : 4
Фейеноорд
Роттердам
0:1 – Кёкчю – 6, 1:1 – Сметс – 45, 1:2 – Йоргенсен – 70, 1:3 – Йоргенсен – 79, 1:4 – Бергёйс – 90
Удаления: Херингс, 68 – нет
Нидерланды - Эредивизия. 33-й тур
15 мая 2019, среда. 20:30 МСК
ВВВ-Венло
Венло
1 : 3
Витесс
Арнем
0:1 – Караваев – 23, 0:2 – Эдегор – 39, 1:2 – ван Ойен – 68, 1:3 – Беро – 83
Караваев отличился голом и ассистом в первом тайме матча «ВВВ-Венло» — «Витесс»
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