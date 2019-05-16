Гол Шоне со штрафного и дубль Тадича — в видеообзоре игры «Де Графсхап» — «Аякс»

Матчами перенесённого 33-го тура в Нидерландах завершился чемпионат страны. Победу в первенстве одержал «Аякс», набравший в итоге 86 очков.



В матче 33-го тура амстердамцы на выезде разгромили «Де Графсхап» (4:1). Забитыми мячами в составе чемпионов отличились Лассе Шоне, Николас Тальяфико и Душан Тадич, оформивший дубль.



Из других результатов стоит выделить победы ПСВ над «Хераклесом» (3:1), «Фейеноорда» — над «Фортуной» (4:1) и «Витесса» Леонида Слуцкого — над «ВВВ-Венло» (3:1). Вторым призёром по итогам чемпионата стал ПСВ (83 очка), 3-е место занял «Фейеноорд» (65), 4-е — «АЗ Алкмар» (58), 5-е — «Витесс» (53).



Для «Аякса» это чемпионство стало 34-м в общей сложности. Результат амстердамского клуба является национальным рекордом.