Геркус: поздравляю «Локомотив» с выходом в финал Кубка России!
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поздравил «железнодорожников» с выходом в финал Кубка России сезона-2018/19.
«Поздравляю с выходом в финал Кубка России! Well done! Молодцы!» — написал Геркус в своём «инстаграме».
Напомним, в полуфинале Кубка России «Локомотив» обыграл «Ростов». В первом матче противостояния, который прошёл на стадионе «РЖД Арена» в Москве, команды сыграли вничью (2:2), а в ответной игре сильнее оказались подопечные Юрия Сёмина, которые одержали победу со счётом 2:0.
В финальном матче Кубка России соперником «железнодорожников» станет «Урал». Встреча состоится в среду, 22 мая, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
«Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» и вышел в финал Кубка России
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