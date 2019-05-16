Геркус: поздравляю «Локомотив» с выходом в финал Кубка России!

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поздравил «железнодорожников» с выходом в финал Кубка России сезона-2018/19.

«Поздравляю с выходом в финал Кубка России! Well done! Молодцы!» — написал Геркус в своём «инстаграме».

Напомним, в полуфинале Кубка России «Локомотив» обыграл «Ростов». В первом матче противостояния, который прошёл на стадионе «РЖД Арена» в Москве, команды сыграли вничью (2:2), а в ответной игре сильнее оказались подопечные Юрия Сёмина, которые одержали победу со счётом 2:0.

В финальном матче Кубка России соперником «железнодорожников» станет «Урал». Встреча состоится в среду, 22 мая, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.