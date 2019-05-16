СМИ: «Фенербахче» возобновил интерес к Зе Луишу и готов заплатить € 4 млн

«Фенербахче» вновь проявляет интерес к форварду «Спартака» Зе Луишу, сообщает Star. Турецкий клуб пытался приобрести нападающего в летнее трансферное окно. По информации издания, кандидатура Зе Луиша для «Фенербахче» является приоритетной. На трансфер планируется потратить € 4 млн. В случае неудачи турки сосредоточатся на приобретении Николы Калинича из «Атлетико».

Зе Луиш перешёл в стан московского клуба летом 2015 года. Спустя два года форвард заключил со «Спартаком» новое соглашение до лета 2021 года. В составе «Спартака» футболист из Кабо-Верде стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.



В нынешнем сезоне Зе Луиш провёл в составе красно-белых в Российской Премьер-Лиге 23 матча, в которых забил девять мячей (два — с пенальти) и получил шесть жёлтых карточек.