Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фалькао может покинуть «Монако»

Фалькао может покинуть «Монако»
Футбол / Франция 0

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает Don Balon. По информации издания, в приобретении колумбийца заинтересован «Лилль», забронировавший путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Предполагается, что форвард станет заменой Николя Пепе, которым интересуются ведущие клубы Европы.

Также в приобретении Фалькао заинтересованы «Интер», «Ривер Плейт», «Валенсия»», «Севилья», «Бетис», «Хетафе» и представители чемпионата Китая. Предполагается, что сумма трансфера составит € 20 млн.

В 31 матче чемпионата Франции Фалькао забил 14 голов (3 – с пенальти) и сделал 3 результативные передачи. За два тура до окончания сезона в Лиге 1 «Монако» занимает 17-е место в турнирной таблице и опережает на два очка «Дижон», находящийся в зоне вылета. Монегаски не могут победить семь игр кряду.

Дубль Фалькао помог «Монако» избежать поражения в матче с «Ренном»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент