Фалькао может покинуть «Монако»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает Don Balon. По информации издания, в приобретении колумбийца заинтересован «Лилль», забронировавший путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Предполагается, что форвард станет заменой Николя Пепе, которым интересуются ведущие клубы Европы.

Также в приобретении Фалькао заинтересованы «Интер», «Ривер Плейт», «Валенсия»», «Севилья», «Бетис», «Хетафе» и представители чемпионата Китая. Предполагается, что сумма трансфера составит € 20 млн.

В 31 матче чемпионата Франции Фалькао забил 14 голов (3 – с пенальти) и сделал 3 результативные передачи. За два тура до окончания сезона в Лиге 1 «Монако» занимает 17-е место в турнирной таблице и опережает на два очка «Дижон», находящийся в зоне вылета. Монегаски не могут победить семь игр кряду.