Раньери может возглавить «Селтик»

Новым главным тренером «Селтика» может стать наставник «Ромы» Клаудио Раньери. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, руководство шотландского клуба рассматривает кандидатуру итальянского специалиста. В настоящее время «Селтик» возглавляет Нил Леннон, который привёл команду к восьмому чемпионскому титулу подряд. Несмотря на это, его будущее в клубе остаётся неопределённым. Что касается Раньери, то по окончании сезона он покинет «Рому», которую возглавил в начале марта этого года после отставки Эусебио Ди Франческо.

74-летний Раньери ранее тренировал такие известные клубы, как «Наполи», «Фиорентина», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Интер», «Монако» и «Лестер Сити». С последним наставник выиграл единственный чемпионский титул в своей карьере.