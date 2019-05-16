Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Раньери может возглавить «Селтик»

Раньери может возглавить «Селтик»
Футбол / Прочие турниры 0

Новым главным тренером «Селтика» может стать наставник «Ромы» Клаудио Раньери. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, руководство шотландского клуба рассматривает кандидатуру итальянского специалиста. В настоящее время «Селтик» возглавляет Нил Леннон, который привёл команду к восьмому чемпионскому титулу подряд. Несмотря на это, его будущее в клубе остаётся неопределённым. Что касается Раньери, то по окончании сезона он покинет «Рому», которую возглавил в начале марта этого года после отставки Эусебио Ди Франческо.

74-летний Раньери ранее тренировал такие известные клубы, как «Наполи», «Фиорентина», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Интер», «Монако» и «Лестер Сити». С последним наставник выиграл единственный чемпионский титул в своей карьере.

Раньери: был бы счастлив увидеть Конте на посту главного тренера «Ромы»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент