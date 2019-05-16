«Зенит» поздравил М. Кержакова с рождением сына

«Зенит» поздравил вратаря Михаила Кержакова с рождением сына. Мальчика назвали Иваном. Вес новорождённого — 3400 граммов, рост — 51 сантиметр.



«Сине-бело-голубые поздравляют Михаила с рождением сына, желают мальчику и его маме Ирине хорошего самочувствия и отличного настроения!» — говорится на официальном сайте петербургской команды.

Кержаков выступал за петербургский клуб с 2004 по 2010 год, после чего защищал цвета таких команд, как «Волгарь-Газпром-2», «Алания», «Волга» и «Анжи». Летом 2015 года голкипер вернулся в стан сине-бело-голубых, подписав контракт на четыре года.

В феврале 2017 года перешёл в «Оренбург» на правах аренды до конца сезона. По окончании аренды вновь вернулся в «Зенит».