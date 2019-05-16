Экс-форвард «Спартака» Веллитон стал чемпионом ОАЭ

Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон стал чемпионом Объединённых Арабских Эмиратов в составе клуба «Аль-Шарджа».

Команда досрочно обеспечила себе чемпионский титул в матче 25-го тура чемпионата ОАЭ. «Золотым» для «Аль-Шарджи» стал матч с «Аль-Вахдой» (3:2), в котором Веллитон отметился голом.

В нынешнем сезоне 32-летний Веллитон провёл 25 матчей в чемпионате ОАЭ, в которых стал автором 19 забитых мячей, а также отметился восемью результативными передачами.

Напомним, Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Всего за российский клуб бразилец провёл 133 матча во всех турнирах, в которых забил 61 гол и отдал 19 результативных передач. В составе «Спартака» он трижды становился серебряным призёром чемпионата России.