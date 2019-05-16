Мак может покинуть «Зенит»
Юрай Венглош, агент полузащитника «Зенита» Роберта Мака, сообщил, что его клиент может сменить клуб в летнее трансферное окно.
«Мне очень приятно, что Роберт выиграл чемпионский титул. Тренер Сергей Семак сказал мне, что доволен Маком, но ему нужно ротировать состав.
Важно, что «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. У Мака контракт ещё на год, но ему нужно регулярно выходить на поле. Я нахожусь в контакте со спортивным директором клуба, и в ближайшее время мы обсудим, продлим текущий контракт или совершим трансфер», — приводит слова Венглоша Sport Aktuality.
В нынешнем сезоне 28-летний Мак принял участие в 19 матчах чемпионата России, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Мак: в январе сомневался, что «Зенит» сможет стать чемпионом
- 16 мая 2019
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