Мак: на чемпионской вечеринке больше всего наливали водку

Словацкий полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился эмоциями от завоевания титула чемпиона России.
«Это мой первый чемпионский титул, и я ему очень рад. Наконец-то это случилось! Мы отпраздновали победу в русском стиле.
О том, что стали чемпионами, мы узнали на борту самолёта. Мы были очень взволнованы, но не могли переусердствовать с празднованием, потому что были в воздухе и никто не был заинтересован в аварийной посадке. Поклонники ждали нас в Санкт-Петербурге, это было очень приятно.
Мы получили Кубок и золотую медаль. Радость была ещё больше, когда мы преуспели в дерби с ЦСКА. Полный стадион, нам подготовили замечательные, незабываемые торжества.
У нас был клубный ужин, вечеринка началась после него. Конечно, больше всего наливали водку», — приводит слова Мака Sport Aktuality.
- 16 мая 2019
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